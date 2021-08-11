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البرلمان العربي يقدم التعازي للجزائر في ضحايا الحرائق

11:36 ص الأربعاء 11 أغسطس 2021
البرلمان العربي يقدم التعازي للجزائر في ضحايا الحرائق

البرلمان العربي

القاهرة - أ ش أ

أعرب البرلمان العربي، عن خالص التعازي وصادق المواساة لقيادة الجزائر، والبرلمان والشعب الجزائري، ولذوي ضحايا الحرائق التي اندلعت بعدد من الولايات، وأسفرت عن مصرع وإصابة عشرات المواطنين.

وأكد البرلمان العربي، في بيان اليوم الأربعاء، على دعمه وتضامنه الكامل مع الجزائر في هذا المصاب الجلل وأن يمن عليهم بالأمن والاستقرار، معربا عن صادق تمنياته بالشفاء العاجل للمُصابين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وغفرانه.

هذا المحتوى من

Asha
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