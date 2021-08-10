العراق: إيران خفضت مستويات تصدير الغاز اللازمة لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء

بغداد - (د ب أ)

أعلن العراق اليوم الثلاثاء أن إيران خفضت كميات تصدير الغاز اللازمة لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية إلى مستوى 25 مليون متر مكعب يوميًا ما تسبب بفقدان 2600 ميجاوات من إجمالي الطاقة المنتجة الكهربائية في البلاد.

وذكر بيان صحفي لوزارة الكهرباء العراقية "تم اليوم خفض كمية الغاز الإيراني المورد للمحطات الكهربائية الغازية في مناطق وسط وجنوبي العراق من 47 إلى 25 مليون متر مكعب يوميا مما تسبب في فقدان المنظومة الوطنية لقرابة 2600 ميجاوات.

وأوضح البيان أن وزارة الكهرباء أجرت تنسيقا مع وزارة النفط لتعويض ما فقدته المنظومة الغاز حتى لا يؤثر على إدامة زخم الإنتاج.

ودعت وزارة الكهرباء المواطنين لتفهم ما تمر به المنظومة الوطنية من حرب استنزافية من خلال أعمال تخريبية إرهابية إضافة إلى خفض كميات الغاز الذي أثر سلبا على ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية.

ويعتمد العراق منذ تسعينات القرن الماضي نظام القطع المبرمج للتيار الكهربائي وتجهيز المنازل لساعات محددة باليوم بسبب تدمير محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بعد الحروب التي خاضتها البلاد وما تلاها بعد عام 2003.

وعجزت جميع الحكومات المتعاقبة بعد إسقاط الرئيس الراحل صدام حسين عن إعادة بناء محطات إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية رغم أنها أنفقت أكثر من 80مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003 حتى الآن وفق إحصائية للحكومة العراقية الحالية.