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استقالة حاكم نيويورك أندرو كومو بعد اتهامات بالتحرش الجنسى

06:45 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
استقالة حاكم نيويورك أندرو كومو بعد اتهامات بالتحرش الجنسى

أندرو كومو

نيويورك - (د ب أ)

استقال اليوم الثلاثاء حاكم نيويورك أندرو كومو من منصبه بعد مواجهته لعدة مزاعم خاصة بالتحرش الجنسي.

و أنهت المدعية العامة في نيويورك ليتسيا جيمس الأسبوع الماضي تحقيقًا منفصلاً قدم 11 دعوى تحرش ضد كومو. كما قدم مكتب جيمس أدلة إضافية فيما يتعلق بالجزء الخاص بالتحرش كجزء من تحقيق الجمعية التشريعية لولاية نيويورك.

وقالت جيمس إن كومو تحرش جنسيا بالعديد من النساء ما أدى إلى خلق "مناخ من الخوف" في مكتبه وخرق القوانين الاتحادية وقوانين الولاية.

من ناحية أخرى، دعا ديمقراطيون بدءا من الرئيس جو بايدن إلى نواب محليين، كومو إلى تقديم استقالته.

وينفي كومو بشكل قاطع لمس أي واحدة بشكل غير مناسب، على الرغم من أنه اعتذر عن أفعال، وصفها بأنها تجعل السيدات لا تشعر بالارتياح.

أندرو كومو حاكم نيويورك التحرش الجنسى نيويورك

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