أحزاب أوزبكستان تختار مرشيحها لخوض الانتخابات الرئاسية خلال أكتوبر

القاهرة-(أ ش أ):

اختارت الأحزاب السياسية أسماء مرشحيها في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 24 أكتوبر المقبل في أوزبكستان؛ حيث اختارت حركة رجال الأعمال - الحزب الديمقراطي الليبرالي لأوزبكستان، شوكت ميرضيائييف الرئيس الحالي للبلاد، بينما اختار الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأوزبكي (عدالت) بهرام عبد الحليموف نائب رئيس أكاديمية العلوم في أوزبكستان.

وذكر بيان لسفارة اوزبكستان بالقاهرة اليوم أن الحزب الديمقراطي "ملي تيكلانيش" اختار عليشير قادروف نائب رئيس الغرفة التشريعية في المجلس الأعلى وزعيم الفصيل في مجلس النواب بالبرلمان، ومن الحزب الشعبي الديمقراطي الأوزبكي مقصودة وارثوفا نائب رئيس لجنة حماية صحة المواطنين في الغرفة التشريعية في المجلس الأعلى، في حين سمى الحزب الإيكولوجي (البيئة) في أوززبكستان نرز الله ابلاهمرادوف رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس المركزي للحزب.

وأوضح أن لجنة الانتخابات المركزية ستنظر - في غضون خمسة أيام - في المستندات المقدمة من الأحزاب، وفي حال جرى استيفاء الطلب؛ فسوف تصدر شهادة تسجيل واستمارات توقيع للممثلين المفوضين للأحزاب وقفا للمادة 63 من قانون الانتخابات في أوزبكستان مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات المركزية سجلت - مؤخرا - ممثلين مفوضين من خمسة أحزاب سياسية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في أوزبكستان.