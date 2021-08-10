المجلس التشريعي لنيويورك يسعى لوضع نهاية سريعة في قضية حاكم الولاية

نيويورك - (د ب أ)

قال كارل هيستي رئيس المجلس التشريعي لولاية نيويورك الاثنين، إن المجلس "يعمل على وجه السرعة" لاستكمال التحقيقات لعزل حاكم الولاية أندرو كومو ووضع نهاية "لفصل حزين" في تاريخ الولاية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن هايستي قوله في مؤتمر صحفي عقده بعد جلسة الاستماع الأولى للجنة القضائية بالمجلس التي عقدت لمناقشة تحقيقها في قضية كومو اليوم الاثنين، إن أعضاء المجلس ليس لديهم أي ثقة في أن يظل الحاكم في منصبه".

وفي حين يواجه كومو اتهامات جنائية محتملة ودعاوى قضائية مدنية، فإن العزل فقط هو الذي يمكن أن يطيح به قبل أن يخوض انتخابات الإعادة في عام 2022. ويشار إلى أن حاكم نيويورك الأخير والوحيد الذي تم عزله كان في عام 1913.

ووصف تشارلز لافين رئيس اللجنة القضائية في افتتاحه لجلسة الاستماع اليوم الاثنين، مزاعم التحرش الجنسي المتعددة ضد كومو بأنها "مزعجة للغاية"، وذكر اللجنة بأنه "لا أحد فوق القانون"

وقالت بلومبرج إن اللجنة القضائية للجمعية ستبدأ في الاستماع للمحامين الذين عينتهم للتحقيق في مزاعم التحرش ضد كومو. كما أنها ستنظر فيما إذا كانت إدارة كومو تسترت على الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدور رعاية المسنين، وتزويد أقاربهم بنتائج اختبار ات الفيروس قبل أن تكون متاحة على نطاق واسع، وسوء التعامل في عملية بناء جسر ماريو كومو وإساءة استخدامها للموارد العامة بشأن كتاب عن القيادة تكلف 5 ملايين دولار.

وقال مكتب ديفيس بولك وواردويل للمحاماة ، الذي يمثل اللجنة ، إنه جمع أكثر من 100 ألف صفحة من المستندات، بما في ذلك رسائل بالبريد الإلكتروني ونصوصا وصور فوتوغرافية يمكن أن تصبح جزءا من إجراءات العزل.

وشدد لافين على أهمية الحفاظ على سرية تحقيق اللجنة في الوقت الحالي.

و أنهت المدعية العامة في نيويورك ليتسيا جيمس الأسبوع الماضي تحقيقًا منفصلاً قدم 11 دعوى تحرش ضد كومو. كما قدم مكتب جيمس أدلة إضافية فيما يتعلق بالجزء الخاص بالتحرش كجزء من تحقيق الجمعية التشريعية لولاية نيويورك.

وقالت جيمس إن كومو تحرش جنسيا بالعديد من النساء ما أدى إلى خلق "مناخ من الخوف" في مكتبه وخرق القوانين الاتحادية وقوانين الولاية.

من ناحية أخرى، دعا ديمقراطيون بدءا من الرئيس جو بايدن إلى نواب محليين، كومو إلى تقديم استقالته.

وينفي كومو بشكل قاطع لمس أي واحدة بشكل غير مناسب، على الرغم من أنه اعتذر عن أفعال، وصفها بأنها تجعل السيدات لا تشعر بالارتياح.