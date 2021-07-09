وزير الصحة الفرنسي: سلالة دلتا ستكون السائدة قريبا فى البلاد

باريس - (د ب أ):

نقلت قناة "فرانس إنتر" عن وزير الصحة أوليفييه فيران قوله، اليوم الجمعة، إن سلالة دلتا من المحتمل أن تكون السائدة بين إصابات فيروس كورونا في فرنسا بحلول نهاية الأسبوع.

لكنه قال إنه على الرغم من ارتفاع معدل الإصابة، فإن فرنسا لا تمر بالضرورة بموجة جديدة من الإصابات. وذكر فيران أنه لم يكن هناك سوى انتكاسة لمدة أسبوع واحد. يمكن للمرء أن يأمل في الاطلاع على أخبار جيدة، ولكن يجب على المرء أن يظل حذرا.

وكان عدد الإصابات الجديدة لكل 100 ألف شخص في غضون أسبوع ينخفض في فرنسا لأسابيع، لكنه بدأ يرتفع بشكل طفيف مرة أخرى منذ نهاية يونيو. في الآونة الأخيرة، كان الرقم حوالي 27 على مستوى البلاد، وحوالي 63 في العاصمة الفرنسية، باريس.

وحذر المجلس العلمي، الذي يقدم المشورة للحكومة بشأن كيفية التعامل مع فيروس كورونا، في توصية من أن المستوى الحالي للتطعيم وحده لن يمنع موجة جديدة ناتجة عن السلالة دلتا.

وتنصح اللجنة من بين أمور أخرى بتخفيض الحد الأقصى لعدد المشاركين في الفعاليات.

كما دعا فريق الخبراء إلى التطعيم الإلزامي لمقدمي الرعاية.