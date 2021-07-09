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طالبان تسيطر على 85% من أراضي أفغانستان

02:03 م الجمعة 09 يوليه 2021
طالبان تسيطر على 85% من أراضي أفغانستان

حركه طالبان - ارشيفية

(وكالات):

أعلن وفد "طالبان" في روسيا، الجمعة، سيطرة الحركة على 85 بالمئة من أراضي أفغانستان، فيما حذرت روسيا من "تجاوز الحدود"، مؤكدة أنها ستمنع أي اعتداءات في المناطق الحدودية.

وقال وفد طالبان في روسيا، إنه "سيضمن عدم استخدام الأراضي الأفغانية منطلقا لاعتداءات ضد دول أخرى"، وأضاف أنها لن تسيطر على عواصم المقاطعات الأفغانية "بالقوة"، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلنت طالبان سيطرتها على معبر حدودي مع إيران. وكان مسؤولون أمنيون أفغان، قد أكدوا أن مسلحي طالبان سيطروا، الخميس، على منطقة في غرب البلاد، التي تضم معبرا أساسيا مع إيرانز

والأسبوع الماضي، اجتاحت طالبان مناطق تقع على الحدود مع 5 دول، هي إيران وطاجيكستان وتركمانستان والصين وباكستان.

حركة طالبان أفغانستان الأراضي الأفغانية إيران

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