26 كولومبيًا وأمريكيان نفذوا اغتيال رئيس هايتي

بورت أو برانس - أ ف ب:

أعلنت الشرطة مساء أمس الخميس أن الكوماندوس المسلح المسؤول عن اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس، وقُتل الأربعاء، يتكون من 26 كولومبيًا وأمريكيين اثنين يتحدران من هايتي.

وقال ليون شارل المدير العام لشرطة هايتي، في مؤتمر صحافي وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية: "يتعلق الأمر بكوماندوس من 28 مهاجمًا بينهم 26 كولومبيًا نفذوا العملية لاغتيال الرئيس"، مشيرًا إلى أنّه تمّ اعتقال الأمريكيَين الاثنين بالإضافة إلى 15 كولومبيًا، بينما قُتِل ثلاثة كولومبيّين ولا يزال ثمانية آخرون فارين.​