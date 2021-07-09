مصرع عدد من الركاب في حادث تحطم طائرة بالسويد

كوبنهاجن - (د ب أ):

قالت الشرطة السويدية مساء اليوم الخميس، إن طائرة صغيرة تحطمت في مطار أوريبرو، مما أسفر عن مصرع عدد من ركابها.

وقال متحدث باسم الشرطة في مقابلة إذاعية إن الطائرة تحطمت أثناء إقلاعها، وقد اشتعلت فيها النيران، وكان على متنها تسعة ركاب.

ولم يتضح بعد هل لقي جميع الركاب حتفهم، ولا سبب الحادث.

ويقع مطار أوريبرو على مسافة 200 كيلومتر تقريبا إلى الغرب من العاصمة ستوكهولم.

وذكرت وسائل الإعلام السويدية أن الطائرة كانت تستخدم في القفز بالمظلات.

وكتبت صحيفة إكسبرسن أن ثمانية من هواة القفز بالمظلات كانوا على متن الطائرة، بالإضافة إلى قائدها.

وقبل عامين فقط تحطمت طائرة لهواة القفز بالمظلات قرب مدينة أوميا، في حادث أودى بحياة تسعة أشخاص.