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السودان: وزير الري الإثيوبي حاول اصطناع فتنة بين الخرطوم والقاهرة

12:22 ص الجمعة 09 يوليه 2021
السودان: وزير الري الإثيوبي حاول اصطناع فتنة بين الخرطوم والقاهرة

وزير الخارجية المصري ونظيرته السودانية

كتب - محمد عطايا:

أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أن وزير الري الإثيوبي، حاول في أكثر من مناسبة اصطناع فتنة بين القاهرة والخرطوم، واختلاق فكرة أن الموقف السوداني والمصري ليس متشابها.

وأوضحت في مؤتمر صحفي، عقب جلسة مجلس الأمن، الخميس، أن "تصريحات وزير الري الإثيوبي، في جلسة مجلس الأمن، متوقعة".

وأكدت أن "وزير الري الإثيوبي، أرسل برسالة إلى مصر والسودان تكاد تكون تهديدية بعدما أعلن بدء الملء الثاني لسد النهضة".

وأشارت إلى أن ما دار داخل جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي، مشجع، لافتة إلى أنه ملف يحظى باهتمام العالم.

وقالت إن "السودان طلب من مجلس الأمن تنظيم هذه الجلسة، وهي الثانية التي تتعلق بوضع السد".

وأضافت أن "ما سمعناه مشجع، وهو موضوع مهم يحظى باهتمام العالم، وهي مسألة تمثل تهديدا للاستقرار والأمن لمنطقة مهمة في شرق إفريقيا".

القاهرة الخرطوم اثيوبيا سد النهضة مجلس الأمن وزير الري الإثيوبي مريم الصادق المهدي

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