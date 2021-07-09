Masrawy logo white

السودان: إثيوبيا بعثت لنا ولمصر برسالة تكاد تكون تهديدية قبل جلسة مجلس الأمن

12:21 ص الجمعة 09 يوليه 2021
السودان: إثيوبيا بعثت لنا ولمصر برسالة تكاد تكون تهديدية قبل جلسة مجلس الأمن

مريم الصادق المهدي

كتب - محمد عطايا:

قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إن تصريحات وزير الري الإثيوبي، في جلسة مجلس الأمن، متوقعة.

وأكدت، في مؤتمر صحفي، عقب جلسة مجلس الأمن، الخميس، إن "وزير الري الإثيوبي، أرسل برسالة إلى مصر والسودان تكاد تكون تهديدية بعدما أعلن بدء الملء الثاني لسد النهضة".

وأشارت إلى أن ما دار داخل جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي، مشجع، لافتة إلى أنه ملف يحظى باهتمام العالم.

وقالت إن "السودان طلب من مجلس الأمن تنظيم هذه الجلسة، وهي الثانية التي تتعلق بوضع السد".

وأضافت أن "ما سمعناه مشجع، وهو موضوع مهم يحظى باهتمام العالم، وهي مسألة تمثل تهديدا للاستقرار والأمن لمنطقة مهمة في شرق إفريقيا".

مريم الصادق المهدي السودان مصر سد النهضة مجلس الأمن اثيوبيا

الخبر التالى:

السودان: وزير الري الإثيوبي حاول اصطناع فتنة بين الخرطوم والقاهرة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
161

إصابات اليوم

26

وفيات اليوم

798

متعافون اليوم

282582

إجمالي الإصابات

16332

إجمالي الوفيات

216217

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"إذا تضررنا فلا بديل إلا بحماية حقنا بالحياة".. كلمة سامح شكري بمجلس الأمن (نص كامل)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا