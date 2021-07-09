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شكري: على الأعضاء الذين يطالبون بوقف نظر مسألة سد النهضة تبرير موقفهم

12:04 ص الجمعة 09 يوليه 2021
شكري: على الأعضاء الذين يطالبون بوقف نظر مسألة سد النهضة تبرير موقفهم

سامح شكري وزير الخارجية

كتب - محمد عطايا:

طالب وزير الخارجية، سامح شكري، من الأعضاء في مجلس الأمن المناديين لوقف نظر مسألة سد النهضة الإثيوبية، تبرير موقفهم.

وأكد شكري، في مؤتمر صحفي، عقب جلسة مجلس الأمن، اليوم الخميس أن القرارات الأحادية لإثيوبيا، تهدد الأمن المائي للسودان ومصر، لافتًا إلى أن إثيوبيا اتخذت قرارين أحاديين كان لهما تأثير سلبي على سير المفاوضات.

وقال إن "تصريحات إثيوبيا حول الطبيعة الاستعمارية خاطئة ولا تمت للواقع بصلة".

وأضاف أن "القرارات الأحادية لإثيوبيا تهدد الأمن المائي للسودان ومصر وتعرض 150 مليون شخصا للخطر".

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