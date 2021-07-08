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الصحة العراقية: الوضع الوبائي في البلاد بات خطيرا

05:38 م الخميس 08 يوليه 2021
الصحة العراقية: الوضع الوبائي في البلاد بات خطيرا

العراق

بغداد - (أ ش أ):

أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، أن الوضع الوبائي بات خطيرا وأخذ عدد الإصابات يتصاعد بشكل متسارع.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - إن عدد الاصابات يتصاعد بشكل متسارع في هذه الموجة التي أعلن عنها سابقا، بأنها ربما تكون أقسى من الموجات التي سبقتها، واليوم تم تسجّيل أعلى رقم من الإصابات منذ بدء الجائحة، وهذا نتيجة لعدم اكتراث العراقيين بمختلف شرائحهم بالاجراءات الوقائية التي اصبح الالتزام بها شبه المعدوم وخاصة ارتداء الكمامات والتباعد البدني.

ودعت المواطنين العراقيين إلى أخذ الأمر بجدية قصوى والعودة إلى الالتزام التام بالاجراءات الوقائية، كما حثتهم على التوجه الفوري لمراكز التلقيح المنتشرة في البلاد لتلقي اللقاح .

كما دعت وزارة الصحة، جميع الوزارات ومؤسسات الدولة الحكومية والاهلية والمنظمات كافة؛ لاتخاذ جميع الاجراءات الوقائية داخل مؤسساتها وحث الموظفين على تلقي اللقاحات.

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الصحة العراقية الاجراءات الوقائية فيروس كورونا الكمامات

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