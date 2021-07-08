الولايات المتحدة تدرس استعجال منح تأشيرات للنساء المستهدفات في أفغانستان

واشنطن- (بي بي سي):

قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس فتح مسار سريع لمنح تأشيرات للنساء الأفغانيات الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك السياسيات والصحفيات والناشطات اللواتي قد يصبحن أهدافا لحركة طالبان.

وتطالب جماعات حقوقية وزارة الخارجية والبيت الأبيض بإضافة ما يصل إلى 2000 تأشيرة خاصة للنساء المعرضات للخطر والمدافعات عن حقوق المرأة إلى خطة سياسية قيد الإعداد لإجلاء آلاف الأفغان بعد انسحاب الجيش الأمريكي هذا الشهر.

وتشمل الخطة الحالية مترجمين عملوا مع القوات الأجنبية.

وقال أحد المسؤولين إن الإدارة لا تنظر فقط إلى النساء المعرضات للخطر ولكن أيضا إلى الرجال والمنتمين إلى الأقليات.