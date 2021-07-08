الألماس: العثور على واحدة من أكبر قطع الألماس في العالم

غابورون- (بي بي سي):

أعلنت شركة الألماس الكندية "لوكارا" أنها عثرت في بوتسوانا على ألماسة ضخمة يبلغ وزنها 1174 قيراطا، وهي المرة الثانية التي يعثر فيها على حجم قياسي من هذا الحجر الكريم في البلاد في غضون شهر واحد.

وعثرت "لوكارا" على الألماسة في 12 يونيو، الماضي، وتم تسليمها إلى رئيس بوتسوانا نموكويتسي ماسيسي في حفل أقيم في العاصمة غابورون أمس الأربعاء.

وقالت نسيم لاهري، المديرة العامة لشركة "لوكارا"، إن هذه هي ثالث أكبر ألماسة في العالم، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأضافت " إنها لحظة تاريخية، بالنسبة لنا ولبوتسوانا، على السواء".

وكانت شركة "دبسوانا" عثرت في الأول من يونيو الماضي على ألماسة بلغ وزنها 1098 قيراطاً، وكانت تعتبر ثالث أكبر ألماسة في العالم قبل العثور على الألماسة الجديدة.

وتعتبر "كولينان" التي يزيد وزنها عن 3100 قيراط أكبر ماسة معروفة، وتم اكتشافها في جنوب إفريقيا عام 1905.