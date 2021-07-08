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قائد شرطة دبي يكشف الأسباب المحتملة لانفجار ميناء جبل علي

12:35 ص الخميس 08 يوليه 2021
قائد شرطة دبي يكشف الأسباب المحتملة لانفجار ميناء جبل علي

انفجار ميناء جبل علي في دبي

وكالات

نفى الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وجود مواد مشعة في الانفجار الذي وقع في ميناء جبل علي الأربعاء.

وأشار المري، في تصريحات لفضائية "العربية" إلى أن التقارير الأولية عن أسباب الانفجار توضح أنه ناتج عن احتكاك أو ارتفاع في درجات الحرارة في ظل وجود مواد قابلة للاشتعال.

وأكد أنه تم السيطرة على الحريق دون اي خسائر في الأرواح، أو بين طاقم السفينة الراسية حاليًا بالميناء.

‏هذا وأعلن اللواء راشد ثاني المطروشي قائد عام الدفاع المدني بدبي، السيطرة الكاملة على حادث حريق ميناء جبل علي وأنه جارية عملية التبريد.

ونشر الحساب الرسمي لفرق الدفاع المدني في دبي صورًا لعملية التبريد بعد إخماد الحريق الذي نشب إثر انفجار حاوية على متن سفينة.

وفي وقت سابق أعلنت حكومة دبي السيطرة على حريق ميناء جبل علي دون أي إصابات أو وفيات، مع استمرار حركة الملاحة الطبيعية بالميناء دون التأثر بالانفجار. ونجحت سلطات دبي في إخلاء طاقم السفينة التي انفجرت بها حاوية.

شرطة دبي انفجار ميناء ميناء جبل علي

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