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فيضانات عارمة بجنوبي روسيا تودي بحياة 4 أشخاص

07:05 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
فيضانات عارمة بجنوبي روسيا تودي بحياة 4 أشخاص

فيضانات عارمة بجنوبي روسيا

موسكو - (د ب أ)

قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم إثر هطول أمطار غزيرة وفيضانات اجتاحت منطقة حول مدينة سوتشي الواقعة على البحر الأسود بجنوب روسيا.

وانجرفت سيارة كانت تسير بالقرب من مدينة توابسي بسبب ارتفاع المياه، مما أسفر عن مقتل أم تبلغ 36 عاما وابنتها في عمر 13 عاما. وتمكن الأب من الهروب من السيارة ونجا، بحسب السلطات المحلية.

وعثر على رجل يبلغ من العمر 71 عاما، وفتاة متوفيين في نفس المنطقة.

وتم إعلان حالة الطوارئ في عدة أجزاء من المنطقة بسبب الطقس القاسي.

وتسببت الأمطار الغزيرة في سوتشي نفسها في أضرار جسيمة، حيث غمرت المياه مناطق سكنية بأكملها.

فيضانات جنوب روسيا أمطار غزيرة مدينة سوتشي روسيا

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