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سقوط صاروخ كاتيوشا داخل شركة غاز الشمال العراقية

10:52 ص الثلاثاء 06 يوليه 2021
سقوط صاروخ كاتيوشا داخل شركة غاز الشمال العراقية

أرشيفية

بغداد- (د ب أ):

أفادت مصادر أمنية عراقية، الثلاثاء، بسقوط صاروخ كاتيوشا على شركة غاز الشمال، غربي مدينة كركوك (250 كيلومترا شمالي بغداد).

وقالت المصادر إن الصاروخ سقط بساحة خالية داخل مجمع شركة غاز الشمال بمحافظة كركوك، دون وقوع إصابات وخسائر مادية.

وشهدت مناطق متفرقة في العراق خلال الأسابيع الماضية أوسع هجمات تخريب تقوم بها مجاميع تابعة لتنظيم داعش ومخربين آخرين تطال منشآت إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية في العراق مما انعكس سلبا على مستويات تجهيز المنازل بالطاقة الكهربائية.

صاروخ كاتيوشا العراق شركة غاز الشمال مدينة كركوك

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