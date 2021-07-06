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مخاوف من تحطم طائرة تقل 28 شخصا في روسيا بعد انقطاع الاتصال بها

10:26 ص الثلاثاء 06 يوليه 2021
مخاوف من تحطم طائرة تقل 28 شخصا في روسيا بعد انقطاع الاتصال بها

أرشيفية

موسكو- (د ب أ):

يخشى المسؤولون في روسيا من تحطم طائرة على متنها 28 شخصا شرقي البلاد، وذلك بعد فقدان الاتصال اللاسلكي معها.

ونقلت وكالات أنباء روسية، الثلاثاء، عن مصادر في الأجهزة الأمنية أن الطائرة، وهي من طراز آن-26، ربما سقطت في البحر بالقرب من شبه جزيرة كامتشاتكا أو اصطدمت بالأرض بالقرب من إحدى القرى.

وأكد الدفاع المدني الروسي في وقت سابق أن الاتصال اللاسلكي بالطيارين قد انقطع.

وأشارت التقارير إلى أن الطائرة كانت في طريقها من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، عاصمة شبه الجزيرة، إلى مدينة بالانا.

وفقا للمعلومات الأولية، كان على متن الطائرة 28 شخصا، بينهم طاقم يتألف من ستة أفراد. وانتشرت وحدات الدفاع المدني في المنطقة للبحث عن الطائرة.

وبعد فقدان الاتصال بطائرة النقل في كامتشاتكا، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن انتهاك قواعد السلامة.

وأصدر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين تعليمات بتشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير النقل لكشف ملابسات اختفاء طائرة النقل "أن – 26" في كامتشاتكا.

وانضم اسطول المحيط الهادئ الروسي إلى جهود البحث عن الطائرة المفقودة، وفق الخدمة الصحفية للأسطول.

و"أن – 26" طائرة نقل متعددة الأغراض سوفيتية ومن بعد روسية، ويبلغ الحد الأقصى لوزن الإقلاع 24 طنا، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 540 كيلو مترا في الساعة.

تحطم طائرة روسيا موسكو الاتصال اللاسلكي جزيرة كامتشاتكا

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