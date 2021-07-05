السعودية وفيتنام توقعان مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية

الرياض - (أ ش أ):



وقع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله عبر خاصية الاتصال المرئي اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الفيتنامي بوي ثانه شون، مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين البلدين تتعلق بتعزيز التعاون والصداقة القائمة.



وأكد وزير الخارجية السعودي، في كلمة على هامش توقيع المذكرة حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، حرص حكومتي البلدين لبذل المزيد من الجهود الرامية لتقوية وتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات وعلى كافة الصعد للوصل بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب وبما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين.



وأعرب بن فرحان عن تهنئته لجمهورية فيتنام بمناسبة ترشحها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للمرة الثانية للفترة من 2020 - 2021، وترشيحها لرئاسة مجلس الأمن في شهر أبريل 2021، كما أعرب عن تمنياته بفوز فيتنام لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2023 - 2025، مؤكداً دعم المملكة لفيتنام في هذا الترشيح، إيماناً منها بدور فيتنام الإسهام في الجهود الدولية المشتركة لتعزيز حقوق الإنسان.