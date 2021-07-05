روسيا: اعتقال عناصر متطرفة في عدة مناطق

وكالات:

قالت لجنة التحقيق الروسية، إنه تم اعتقال أعضاء في منظمات قومية متطرفة في عدد من المناطق الروسية، بما في ذلك إقليم خاباروفسك، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وذكرت أن المعتقلين، كانوا يخططون لتنفيذ جرائم عنف في مختلف مناطق البلاد.

وأضافت اللجنة: "يجري التحقيق في مقاطعة بريانسك مع معتقل عمره 17 عاما بتهمة الانتماء إلى مجموعة متطرفة. ووفقا لمواد القضية الجنائية قام المذكور في خريف 2020، بتشكيل وقيادة جماعة متطرفة في إقليم بيرم. ومن خلال الشبكات الاجتماعية، حاول تجنيد أعضاء جدد لارتكاب جرائم مختلفة على أساس عنصري".

ونوهت اللجنة، بأن الشاب قام في إحدى الشبكات الاجتماعية بتشكيل رابطة تحت اسم "مسار النهضة القومية للروح الوطنية الروسية"، وغيرها من التنظيمات العنصرية.

وخلال وجوده في مقاطعة بريانسك، قام هذا الفتى بتنسيق عمل الجماعات المتطرفة، بما في ذلك في إقليم بيرم. وتمكن المذكور كذلك، من توريط اثنين من القاصرين في بيرم، من مواليد 2002 و2004، قاما بنشر مواد متطرفة، وبالتحريض على العداء والكراهية.

وقالت لجنة التحقيق، إن رجال الأمن اعتقلوا في إقليم خاباروفسك والمنطقة اليهودية ذات الحكم الذاتي، على ذمة التحقيق، أربعة أشخاص أحدهم من القاصرين، ينتمون إلى "منظمة شباب روس (M.O.R.)" خططوا لارتكاب جرائم عنصرية متطرفة.