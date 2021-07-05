اليابان: توسيع نطاق البحث عن ناجين من الانهيارات الطينية قرب العاصمة طوكيو

طوكيو – (أ ش أ(:

أعلنت فرق الإنقاذ في اليابان، اليوم الإثنين، توسيع نطاق البحث عن ناجين من الانهيارات الطينية التي وقعت مؤخرا قرب العاصمة طوكيو.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن 80 شخصا مازالوا في عداد المفقودين في أعقاب وقوع الانهيارات الطينية في مدينة "أتامي" بمحافظة "شيزوكا" على مدار اليومين الماضيين ما أسفر عن تضرر حوالي 130 منزلا ومبنى حتى الآن.

وأضافت الشبكة اليابانية أن الانهيارات الطينية تسببت في مصرع 3 أشخاص على الأقل، مشيرة إلى أن فرق الإغاثة تمكنت من إنقاذ 23 شخصا آخرين كانوا قد حوصروا بسبب أكوام الطين.

وقد تسببت هذه الانهيارات في قطع إمدادات المياه عن بعض المناطق وإغلاق الطرق.

وكان رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيد قد طالب أمس (الأحد) حكومته ببذل قصارى الجهود من أجل إنقاذ الأرواح والبحث عن المفقودين ودعم المتضررين جراء الانهيارات الطينية التي وقعت مؤخرا قرب طوكيو.

وأعرب سوجا عن حزنه لفقدان أرواح جراء هذه الكارثة وتعازيه لعائلاتهم وعن تعاطفه مع المتضررين منها، كما أصدر تعليمات للوزراء بإعطاء الأولوية القصوى لحماية المواطنين والتنسيق الوثيق مع الحكومات المحلية.