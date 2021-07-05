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إصابة 21 شخصًا جراء انفجار هائل في مصنع كيماويات يهز عاصمة تايلاند

08:20 ص الإثنين 05 يوليه 2021
إصابة 21 شخصًا جراء انفجار هائل في مصنع كيماويات يهز عاصمة تايلاند

انفجار ارشيفية

بانكوك-(أ ش أ):

أصيب 21 شخصا في انفجار قوي وقع في مصنع كيماويات بضواحي العاصمة التايلاندية بانكوك صباح اليوم الإثنين.

وذكرت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني أن انفجارًا هائلًا دمر مصنعًا ينتج رغوة بلاستيكية وتسبب في أضرار جسيمة للمناطق المحيطة في منطقة بانج فلي وأسفر عن إصابة 21 شخصا.

وأضافت أن الانفجار أعقبه حريق هائل اجتاح المصنع بأكمله وألحق أضرارًا جسيمة بالمباني والمنازل داخل دائرة نصف قطرها كيلومتر.

وكان هناك خمسة أو ستة مستودعات في مجمع المصنع تحتوي على 50 طنًا من المواد الكيماوية.

وتوجهت أكثر من 30 سيارة إطفاء إلى موقع الحادث وأعلنت السلطات السيطرة على الحريق، غير أن الأدخنة السوداء لا تزال تتصاعد فوق الأنقاض المدمرة.​

انفجار تايلاند مصنع كيماويات بانكوك

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