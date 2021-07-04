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العراق: انفجار عبوة ناسفة في معدات لشركة الكهرباء أسفرت عن أضرار كبيرة

04:34 م الأحد 04 يوليه 2021
العراق: انفجار عبوة ناسفة في معدات لشركة الكهرباء أسفرت عن أضرار كبيرة

انفجار ارشيفية

بغداد- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية تعرض ممتلكات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى إلى انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى، أسفرت عن أضرار كبيرة في معدات ثقيلة دون حدوث أي خسائر بشرية.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن ممتلكات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى تعرضت إلى تفجير عبوة ناسفة أثناء العمل على صيانة خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (ميرساد- ديالى) 400 ك.ف، ضمن البرجين(33،34) مما أدى إلى تضرر معدات ثقيلة دون حدوث أي أضرار بشرية، مشيرة إلى أن المنطقة قد تم تمشيطها قبل دخول فرق الصيانة واستمر العمل لصيانة البرج خدمة للصالح العام.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت - الجمعة الماضية - إعادة منظومة الكهرباء، بعد أن كانت تعرضت المنظومة في عموم البلاد إلى توقف تام، وأرجعت السبب إلى الاستهدافات المبرمجة والمتواصلة لخطوط نقل الطاقة الكهربائية، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة.

هذا المحتوى من

انفجار شركة الكهرباء وزارة الكهرباء العراقية الطاقة الكهربائية

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