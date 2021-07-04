النمسا ترحب بالإفراج عن 15 معتقلا أرمينيا وتسليم خرائط الألغام إلى أذربيجان

فيينا- (أ ش أ):

رحبت النمسا، بالإفراج عن 15 معتقلا أرمينيا وتسليم خرائط الألغام إلى أذربيجان.

وأعرب وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج -في تصريحات اليوم الأحد- عن أمله فى أن ترى بلاده المزيد من هذه الخطوات المشجعة لاحتواء الصراع بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناجورنو كاراباخ.

وأشار شالينبرج الى أن الاتحاد الاوروبي يقف على أهبة الاستعداد لتسهيل جميع الإجراءات التي تهدف إلى إعادة بناء الثقة في المنطقة.

يشار الى أن النمسا ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي يبذلان جهودا مكثفة للوساطة لإنهاء النزاع بين أرمينيا وأذربيجان.