الخارجية: وفاة 4 مصريين جراء حرائق في بعض القرى القبرصية

القاهرة- (أ ش أ(:

علمت السفارة المصرية في نيقوسيا من الجهات القبرصية المعنية، بوفاة 4 مواطنين مصريين، كانوا يعملون في قبرص، نتيجة اندلاع حرائق هائلة في بعض القرى القبرصية أمس والتي ما زالت بعضها مندلعة حتى الآن.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم الأحد - أن السفارة المصرية كانت قد قامت فور تلقيها تلك المعلومات، بتشكيل غرفة عمليات للتواصل مع المسئولين القبارصة، الذين أبدوا من جانبهم كل التعاون والاهتمام، وعلى رأسهم وزراء الخارجية والداخلية والصحة والزراعة ورئيس جهاز الشرطة.

وانتقل السفير المصري وطاقم السفارة إلى مناطق الحرائق بصحبة طاقم من الشرطة القبرصية لمتابعة كافة التطورات ذات الصلة، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة، حيث يجري في الوقت الراهن فحص مكان الحادث وملابساته؛ تمهيداً لإنهاء كافة الإجراءات لنقل جثامين المتوفين المصريين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

وتقدّمت وزارة الخارجية بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين، داعية المولى - عزّ وجَل - أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يُسكنهم فسيح جناته.