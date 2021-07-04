وول ستريت جورنال: تحذير من انتشار سلالة دلتا المتحورة من كورونا بولاية ميسوري

واشنطن- (أ ش أ):

حذر خبراء بقطاع الصحة الأمريكي من تزايد حالات الإصابة بسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بولاية ميسوري، الأمر الذي ينذر بما قد يحدث هذا الصيف في مناطق أخرى من الولايات المتحدة بها معدلات تطعيم منخفضة.

وأشارت بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ، إلى أنه لأكثر من أسبوع، سجلت ولاية ميسوري أعلى معدل إصابة على مستوى الولايات المتحدة.

وفي الأول من يوليو الجاري، بلغ متوسط الحالات الجديدة خلال سبعة أيام 898 حالة، مقارنة ب511 حالة قبلها بثلاثة أسابيع ، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الصحة بولاية ميسوري أجرت اختبارات على مياه الصرف الصحي لتتبع انتشار فيروس كوفيد-19، وقامت بتتبع نوع التحور السائد. وقد أظهرت أحدث البيانات المتاحة بهذا الشأن أن سلالة دلتا موجودة على مستوى الولاية، بينما لم تكن تلك السلالة المتحورة موجودة في عينات مياه الصرف الصحي بداية شهر مايو الماضي.

ويقول مسؤولو الصحة إن سلالة دلتا المتحورة، التي تسبب عدوى بنسبة تتراوح من 40 إلى 60 بالمئة أكثر من الفيروس السائد، ترسل المزيد من الأشخاص إلى المستشفيات في الأجزاء الشمالية والجنوبية الغربية من الولاية.