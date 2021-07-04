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حريق قبرص: العثور على أربع جثث متفحمة يعتقد أنها لمصريين

11:40 ص الأحد 04 يوليه 2021
حريق قبرص: العثور على أربع جثث متفحمة يعتقد أنها لمصريين

ارشيفية

نيقوسيا- (بي بي سي):

عثر على أربع جثث متفحّمة، يعتقد أنها لأشخاص يحملون الجنسية المصرية في منطقة ليماسول في قبرص، حيث يشتعل حريق غابات كبير لليوم الثاني على التوالي، وفق ما أعلن وزير الداخلية القبرصي اليوم الأحد.

وقال نيكوس نوريس للصحافيين "توجّه محققون متخصصون في الطب الشرعي إلى الموقع لتحديد هويات الضحايا"، مضيفا أن "جميع المؤشرات تدل على أن الجثث تعود لأربعة مفقودين نبحث عنهم منذ الأمس".

وأشار نوريس إلى أنه يُعتقد بأن الضحايا الأربعة يحملون الجنسية المصرية.

وكانت السلطات تلقت بلاغا بأن أربعة عمال مزارع مصريين في عداد المفقودين، بعد أن شوهدت بقايا سيارتهم التي التهمها الحريق.

ويعتبر الحريق الذي انتشر في مناطق واسعة من الغابات في جنوبي البلاد، من أسوأ الحرائق التي شهدتها قبرص، وتسبب به الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، كما أججته الرياح العاتية، وأجبر على إخلاء عدة قرى من سكانها.

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