واشنطن توافق على بيع معدات عسكرية لتايلاند بقيمة 83.5 مليون دولار

واشنطن - (أ ش أ):

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع صواريخ جافلين ومعدات عسكرية أخرى ذات صلة إلى حكومة تايلاند بتكلفة تقدر بـ 83.5 مليون دولار.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت، أن حكومة تايلاند طلبت شراء 300 صاروخ جافلين من طراز إف جي إم-148 و50 وحدة لإطلاق الصواريخ ومعدات دعم ودعم فني.

وأشار البيان إلى أن هذه الصفقة ستساهم في أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة وذلك عن طريق تحسين أمن أحد الحلفاء الرئيسيين في جنوب شرق آسيا.