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الرئيس التونسي: لا مجال اليوم للظلم والابتزاز ومصادرة الحقوق

05:32 م السبت 31 يوليه 2021
الرئيس التونسي: لا مجال اليوم للظلم والابتزاز ومصادرة الحقوق

قيس سعيد

وكالات:

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنه لا مجال في تونس اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، فالحقوق محفوظة في إطار القانون.

وقال بيان صدر عن الرئاسة التونسية، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد، استقبل ظهر اليوم، بقصر قرطاج، محمد العقربي، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، والذي كان مرفوقا بعضوي الجمعية السيدة منى سعيد والسيد هشام الرباعي".

وأشار رئيس الدولة إلى أنه "يقدر وطنية الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية، ودعاهم إلى بذل جهد اضافي في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي وذلك عبر الحط قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول بها ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية".

وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية أكد على أنه لا مجال في تونس اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، فالحقوق محفوظة في إطار القانون".

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