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الخارجية التونسية: قرارات الرئيس قيس سعيد تهدف لاستقرار الدولة

02:50 م السبت 31 يوليه 2021
الخارجية التونسية: قرارات الرئيس قيس سعيد تهدف لاستقرار الدولة

عثمان الجرندي

وكالات:

قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، في بيان، إن قرارات الرئيس قيس سعيّد تستند إلى أحكام الدستور وتأتي في إطار الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة.

وأضاف أن بلاده ماضيةٌ في مسارها السياسي الديمقراطي والالتزام بحماية الحقوق والحريات.

كما شدد وزير خارجية تونس، على أن التدابير الأخيرة تندرج في إطار تنظيم مؤقت للسلطة إلى حين زوال الخطر الذي يهدد الدولة.

الرئيس التونسي قيس سعيّد أكد أنه استشار رئيس الحكومة التونسية ورئيس البرلمان قبل اتخاذه قرار إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وقال إن من يتحدث عن خرق الدستور كاذب، مضيفاً أنه لن يمارس الديكتاتورية في هذا السن، على حد تعبيره.

وصف الرئيس قيس سعيّد وصف أطرافا داخل البرلمان باللصوص الذين يعبثون بمقدرات البلاد وحقوق الشعب التونسي.

عثمان الجرندي قيس سعيد الخارجية التونسية أحداث تونس

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