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فيروس كورونا: استراليا تغلق مدينة بريزبان وتناشد السكان التزام البيت

12:29 م السبت 31 يوليه 2021
فيروس كورونا: استراليا تغلق مدينة بريزبان وتناشد السكان التزام البيت

أرشيفية

كانبرا- (بي بي سي):

في مسعى لاحتواء انتشار سلالة دلتا من الفيروس، أغلقت السلطات الأسترالية بشكل كامل مدينة بريزبان ثالث أكبر مدينة في البلاد من حيث عدد السكان. ويسري مفعول القرار في السابعة من صباح اليوم بتوقيت بريطانيا الصيفي.

كما طلب من سكان مناطق عديدة في جنوب شرق ولاية كوينزلاند، في شمال شرق البلاد، البقاء في منازلهم لمدة ثلاثة أيام.

واكتشف عدد قليل من الحالات حتى الآن، لكن نائب رئيس وزراء ولاية كوينزلاند، قال إن الطريقة الوحيدة لمواجهة دلتا، سريعة العدوى، اتخاذ إجراءات على وجه السرعة وبقوة.

وتعتبر هذه الخطوة الأحدث في إطار فرض القيود الصارمة، وطمأنت السلطات السكان وطلبت منهم عدم التزاحم للتسوق خوفا من نفاد السلع، بعد ظهور مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر ازدحاما كبيرا في المتاجر.

وتعيد هذه المشاهد ذكرى مؤلمة عند بداية انتشار الوباء في 2020 عندما أدى التزاحم إلى تدخل الأمن لفض النزاعات.

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كانبرا فيروس كورونا استراليا مدينة بريزبان

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