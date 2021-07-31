إردوغان يعلن مناطق الحرائق جنوبي تركيا "منكوبة"

وكالات:

أعلن الرئيس التركي​رجب طيب إردوغان، ولايات أنطاليا وموغلا ومرسين وأضنة، جنوبي البلاد، "مناطق منكوبة" بسبب الحرائق التي تجتاحها منذ أيام.

وكتب أردوغان عبر "تويتر" يوم الجمعة: "سنواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتضميد جراح شعبنا وتعويض خسائره، وبذل كل ما في وسعنا لجعل الأمور أفضل من ذي قبل".

كان إردوغان أعلن أمس الجمعة السيطرة على معظم حرائق الغابات التي اندلعت خلال الأيام الأخيرة في مناطق متفرقة من البلاد.

وأوضح وزير الزراعة والغابات التركي، بكر باكدميرلي، أنه تمت السيطرة على 70 حريقا، فيما لا يزال 11 آخر مستعرا في أضنة وأنطاليا وموغلا ومرسين وعثمانية في جنوب البلاد.

وبين أن 3 طائرات، و9 مسيرات، و38 مروحية، و680 سيارة إطفاء، و55 مركبة آلية، وغيرها من المعدات تشارك في عمليات الإخماد، بالإضافة إلى 4 آلاف رجل إطفاء.

وحتى الآن أسفرت حرائق الغابات في تركيا عن مصرع أربعة أشخاص، وإصابة العشرات بجروح، فضلا عن خسائر مادية ضخمة.