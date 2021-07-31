الشأن المحلي يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

القاهرة- (أ ش أ):

تصدر الشأن المحلي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، منها إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء صرف معاشات شهر أغسطس غداً الأحد.

ففي صحيفة (الأهرام) وتحت عنوان (فرص واعدة للاستثمار المحلي والأجنبي بالمشروعات القومية) نقلت الصحيفة تصريحات وزير المالية محمد معيط - خلال لقائه السفير الهندي بالقاهرة أجييت جوبيتيه، والوفد المرافق - والتي أكد خلالها أن المشروعات القومية التي تشهدها مصر تخلق فرصًا تنموية واعدة للاستثمار المحلى والأجنبي، على نحو يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، لافتًا إلى حرص الحكومة على تهيئة بيئة مواتية للاستثمار تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، بما يساعد في تعظيم الصادرات وتعزيز قدراتنا التنافسية بالأسواق العالمية.

وقال الوزير "إننا نتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات الخارجية، خاصة في القطاعات الأكثر جذبًا، ومن بينها، الطاقة والبتروكيماويات، الدواء، الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، الحديد والصلب، والنقل والمواصلات".

من جهته، أشاد السفير الهندى بالنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي نفذته مصر بنجاح انعكس في تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي والتعامل المرن مع آثار جائحة (كورونا)، مشيرًا إلى تطلع الشركات الهندية لضخ المزيد من الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبورسعيد في المجالات الحيوية منها، إعادة التدوير والطاقة المتجددة والكهرباء وتحلية المياه والأدوية، والمشاركة في إنشاء الموانئ المصرية الجافة، ومجالات سك العملة، من أجل الاستفادة بالحزم التحفيزية للاستثمار في مصر.

وفي سياق آخر، نقلت الصحيفة تأكيد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ارتفاع حركة عبور السفن في القناة، حيث شهدت حركة الملاحة بها أمس، عبور 71 سفينة في الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات بلغت 4.8 مليون طن‪.‬

وأوضح الفريق ربيع، أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة اليومية في القناة، تعطي دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس في المجتمع الملاحي باعتبارها أقصر وأسرع الطرق الملاحية والاختيار الأول والأكثر أمانا لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب‪.‬

وتحت عنوان (بعد تجاوز جائحة كورونا.. مصر الثانية عالميا في عودة الحياة لطبيعتها) نقلت صحيفة (أخبار اليوم) تأﻛيد وﻛﺎﻟﺔ (ﻣﻮدﻳﺰ) ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎني، ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺼﺮ اﻟﺴﻴﺎدي عند (B2)، مع المحافظة على النظرة المستقبلية المستقرة.

وأشارت الوكالة إلى أن ﻣﺼﺮ ﺟﺎءت في المركز اﻟﺜﺎني عالميا في ﻣﺆﺷﺮ (اﻹﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ) ﺣﻮل عودة الحياة لطبيعتها إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، وذلك بعد هونج كونج التي جاءت في المركز الأول وﺟﺎءت ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ في المركز اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺗﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺛﻢ روﻣﺎﻧﻴﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ والمكسيك وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا والمجر وأوﻛﺮاﻧﻴﺎ.

أما صحيفة (الجمهورية) ركزت على بيان رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض، تحت عنوان (صرف معاشات أغسطس.. غداً بالمحمول)، والذي أكد خلاله بدء صرف معاشات شهر أغسطس غداً الأحد بمنافذ الصرف.

وقال عوض إن قيمة المعاشات التي سيتم صرفها تبلغ 20 مليارا ونصف المليار جنيه، ويبلغ عدد المستفيدين 10 ملايين ونصف المليون من أصحاب المعاشات، وأضاف أن الهيئة تقدم المزيد من التيسيرات لأصحاب المعاشات، حيث يتاح صرف المعاش إلكترونياً من بداية شهر أغسطس من خلال محافظ الهواتف المحمولة، حيث يتوجه أصحاب المعاشات إلى فروع شركات المحمول التابع لها خط الهاتف والتقدم لإجراءات فتح المحفظة الإلكترونية والتوقيع على طلب صرف المعاش وتستكمل باقي الإجراءات بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركات المحمول.

وفي الشأن المحلي أيضا، نقلت صحيفة (المصري اليوم) بيان وزارة الصحة والسكان تحت عنوان (تشغيل 125 مركزًا لتلقيح المسافرين ضد "كورونا")، والذي ذكرت خلاله أنه سيتم بدء العمل، اليوم، من خلال 125 مركزًا لتطعيم المسافرين إلى الخارج، مشيرة إلى أن المواطن الراغب في إجراء التطعيم قبل السفر عليه أن يختار المحافظة الراغب في التطعيم بها وسيظهر له مراكز المسافرين المتوفرة في هذه المحافظة، ثم يختار أحدها، حيث يتم تحديد موعد له خلال 72 ساعة بعد التسجيل عبر الإنترنت.

وأوضحت الوزارة أن الخطوة التالية هي التوجه إلى مركز التطعيم للمسافرين للحصول على اللقاحات المطلوبة الخاصة بأغراض السفر إلى دول الاتحاد الأوروبى أو الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الخليج، ويحصل على الشهادة مختومة من نفس المركز الذي تلقى به التطعيم.

وفي سياق آخر، ذكرت (المصري اليوم) أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعا لاتخاذ إجراءات فاعلة ضد الإتجار بالبشر، قائلًا إن ثلث الضحايا من الأطفال، ونحو 124 مليون شخص سقطوا فى دائرة الفقر بسبب جائحة كورونا.

وأضافت الصحيفة أنه بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر الذي تحييه الأمم المتحدة في 30 يوليو من كل عام، أوضحت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي، أن الكشف عن إبراز معاناة الضحايا أساسي لمنع الإتجار ودعم الناجين وتقديم الجناة إلى العدالة، مشيرة إلى أن جائحة كورونا أدت لتعميق مواطن الضعف أمام الإتجار بالبشر.

وعالميا، ذكرت صحيفة (الشروق) تحت عنوان (ليبيا.. إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة) أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "لجنة

5+5" أمس، أعادت فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة، الذي يربط بين شرق البلاد وغربها، بعد توقف أكثر من عامين.

وأوضحت اللجنة - في بيان ختامي للجولة السادسة من اجتماعاتها في سرت بمشاركة أممية - أنها كلفت قوة أمنية مشتركة ستكون مهمتها تأمين

الطريق، مؤكدة أنه سيمنع مرور الأرتال العسكرية من هذا الطريق.

وطالبت اللجنة، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إرسال خبراء أمنيين على الأرض، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالإسراع في تعيين وزير للدفاع.

وأكدت اللجنة أنها بدأت في الإجراءات التحضيرية لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، مطالبة جميع الدول باحترام قرار مجلس

الأمن وما تم الاتفاق عليه في (اتفاق برلين).

من جهته، رحب قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أمس، بفتح الطريق الساحلي، مؤكدا الحرص الدائم للجيش على أن يظل مسار

السلام العادل هو الخيار الاستراتيجبي لمعالجة كل القضايا العالقة.​