Masrawy logo white

السعودية تعلن وقوفها إلى جانب تونس في مواجهة الأزمة الاقتصادية

10:00 م الجمعة 30 يوليه 2021
السعودية تعلن وقوفها إلى جانب تونس في مواجهة الأزمة الاقتصادية

الأمير فيصل بن فرحان

تونس - (د ب ا):

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن وقوف بلاده إلى جانب تونس ودعمها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

والتقى الوزير السعودي الرئيس قيس سعيد اليوم في زيارة نقل خلالها رسالة من الملك السعودي سلمان بن عبد الله.

وقال الوزير في تصريح إعلامي في القصر الرئاسي إن المملكة السعودية "تحترم كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمرا سياديا".

وأضاف الوزير "أن المملكة تقف الى جانب تونس في تحدياتها الصحية والاقتصادية بما يساعد على تخفيف آثارها على المجتمع التونسي وتدعو المجتمع الدولي الى الوقوف الى جانب تونس في هذه الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة".

ويجري الرئيس التونسي قيس سعيد اتصالات مكثفة مع الدول العربية والصديقة وشركاء تونس الدوليين لبعث رسائل طمأنة، بشأن احترامه للدستور والحقوق والحريات غداة اعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد منذ الأحد الماضي وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.

فيصل بن فرحان السعودية تونس وزارة الخارجية السعودية سلمان بن عبد الله

الخبر التالى:

العدل الأمريكية تطالب بعرض وثائق ترامب الضريبية على الكونجرس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
42

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

284170

إجمالي الإصابات

16514

إجمالي الوفيات

229167

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا