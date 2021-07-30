المجلس الرئاسي الليبي: فتح الطريق الساحلي سيساهم بوحدة التراب الليبي

وكالات:

أكد المجلس الرئاسي الليبي، أن فتح الطريق الساحلي سيساهم بوحدة التراب الليبي، وسيساهم في إجراء الانتخابات في أجواء إيجابية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، أنه سيتم في وقت لاحق من اليوم الجمعة، إعادة فتح الطريق الساحلي ذي الأهمية الاستراتيجية في ليبيا.

ويعتبر الطريق الساحلي حيويا في ليبيا، إذ يربط شرق البلاد بغربها، وكان مغلقا بين مصراتة وسرت، منذ نحو عامين على وقع المعارك بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات طرابلس.

ومما يزيد في أهميته كونه معبّدا ومباشرا ما يخفف المعاناة على المسافرين في كلا الاتجاهين، إذا اضطروا أثناء إغلاقه إلى قطع مسافات مضاعفة عبر طرق غير آمنة، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأشرف رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، على إعادة مراسم رمزية لفتح الطريق في يونيو الماضي وإزالة السواتر الترابية منها، إلا أن اللجنة العسكرية قالت إنه لم يفتح بالكامل، لأسباب عدة من بينها عدم استكمال أعمال الصيانة، وعرقلة الميليشيات.