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بريطانيا: مقتل فردين من طاقم ناقلة نفطية تديرها شركة إسرائيلية قبالة عمان

06:39 م الجمعة 30 يوليه 2021
بريطانيا: مقتل فردين من طاقم ناقلة نفطية تديرها شركة إسرائيلية قبالة عمان

ميرسر ستريت

لندن- (أ ش أ):

أعلنت شركة "زودياك ماريتايم" الإسرائيلية، والتي تتخذ من لندن مقرُا لها، اليوم الجمعة، مقتل فردين من طاقم الناقلة النفطية اليابانية "ميرسر ستريت" التي تديرها، وذلك إثر هجوم استهدفها في بحر العرب قبالة سواحل سلطنة عمان.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن القتيلين أحدهما يحمل الجنسية الرومانية وآخر يحمل الجنسية البريطانية.

يذكر أن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، وهي هيئة توفر معلومات عن الأمن البحري وتابعة لوزارة الدفاع البريطانية أعلنت، في بيان مقتضب، أنه تم فتح التحقيقات لمعرفة الجهة التي شنت الهجوم، قائلة إنه لا يعتقد أن الهجوم منفذ بواسطة قراصنة.

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Asha
ميرسر ستريت بريطانيا اليابان الاحتلال الإسرائيلي مقتل شخصين

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