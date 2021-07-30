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استمرار إغلاق المدارس ببنجلاديش حتى آخر أغسطس بسبب كورونا

07:54 ص الجمعة 30 يوليه 2021
استمرار إغلاق المدارس ببنجلاديش حتى آخر أغسطس بسبب كورونا

أرشيفية

داكا - أ ش أ:

أعلنت وزارة التعليم في بنجلاديش اليوم /الجمعة/ استمرار إغلاق المدارس والمعاهد التعليمية حتى آخر شهر أغسطس القادم، بسبب تفاقم وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وذكرت وزارة التعليم البنغالية - في بيان - أن جميع المدارس والمعاهد التعليمية ستظل مغلقة حتى نهاية الفترة المذكورة.

وقالت الوزارة إنه جرى اتخاذ هذا القرار بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية الفنية الوطنية بشأن فيروس كورونا المستجد من أجل ضمان تحقيق السلامة الصحية والشاملة للطلاب والمدرسين وجميع العاملين في مجال الخدمات التعليمية.

وكانت حكومة بنجلاديش قد قررت - في وقت سابق - تمديد فترة إغلاق المؤسسات التعليمية حتى 31 يوليو الحالي على مراحل نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا هناك.​

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