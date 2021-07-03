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إنقاذ حوالي خمسين مهاجرا من الموت في القنال الإنجليزي

05:58 م السبت 03 يوليه 2021
إنقاذ حوالي خمسين مهاجرا من الموت في القنال الإنجليزي

أرشيفية

برلين - (د ب أ)

م إنقاذ 47 مهاجرا قبالة الساحل الفرنسي للقنال الإنجليزي.

و أعلنت هيئة الحماية البحرية الفرنسية في بيان اليوم السبت أنه لم تقع إصابات بين هؤلاء المهاجرين.

ويحاول المهاجرون مرارا وتكرارا الوصول إلى بريطانيا العظمى من الجانب الفرنسي.

تعتبر القناة الإنجليزية وسيلة خطرة للهجرة بسبب انخفاض درجات الحرارة في مياهها.

كان رجال الإنقاذ الفرنسيون أنقذوا أمس الجمعة 111 مهاجرا من الموت إلى بر الأمان.

القنال الإنجليزي هيئة الحماية البحرية الفرنسية بريطانيا فرنسا

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