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ناشطون سوريون: مقتل 5 أفراد من عائلة واحدة في قصف حكومي على إدلب

02:17 م السبت 03 يوليه 2021
ناشطون سوريون: مقتل 5 أفراد من عائلة واحدة في قصف حكومي على إدلب

قصف على إدلب

دمشق- (بي بي سي):

أفاد ناشطون سوريون بمقتل خمسة أفراد من عائلة واحدة، في قصف مدفعيَ، نفذته القوات الحكومة السورية، على قرية إبلين في منطقة جبل الزاوية بمحافظة إدلب التي تعد أخر معاقل المعارضة المسلحة في البلاد.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن قائمة الضحايا تضم رجلا وزوجته، وأطفالهم الثلاثة.

وقالت الجماعة المعارضة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها إن ستة أطفال، كانوا من بين ثمانية مدنيين، قتلوا جراء القصف الذي طال أيضا بلدة بليون، وقرية بلشون، في منطقة جبل الزاوية.

ومن المفترض أن تكون المنطقة مشمولة في اتفاق وقف لإطلاق النار في المنطقة، لكنه يُنتهك بشكل متكرَر، إلى حد ما.

هذا المحتوى من

BBC
دمشق إدلب القوات الحكومة السورية قرية إبلين منطقة جبل الزاوية

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