انتقادات للجيش في أوكرانيا بسبب "الكعب العالي"

كييف- (بي بي سي):

تعرَضت وزارة الدفاع الأوكرانية لانتقادات، بسبب طلبها من مجندات سيشاركن في استعراض عسكري، سيقام الشهر المقبل بمناسبة عيد الاستقلال، ارتداء أحذية ذات كعوب عالية ، بدلاً من أحذية الجيش التقليدية.

وأثارت صور مجنَدات يتدربن، وهنَ يرتدين الأحذية ذات الكعب العالي، حالة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبرت إيرينا غيراشينكو، وهي عضوة معارضة في البرلمان، إن هذا الأمر يشكَل تمييزا ضدَ النساء.

وقالت ماريا بيرلينسكايا، وهي من قدامى المحاربين في الجيش، إن الهدف الأساسي من إقامة العروض عادة هو إظهار البراعة العسكرية، لكن الغرض من إقامته بالطريقة التي طلبتها وزارة الدفاع، هو "إثارة الضباط الكبار"، الذين سيحضرونه.

وقالت وزارة الدفاع إن الأحذية ذات الكعوب العالية، التي سترتديها المجنَدات في العرض العسكري، هي جزء لا يتجزَأ من الزي الرسمي، وأضافت أن دولا أخرى، فعلت الشيء نفسه.