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بايدن: تعيين أيمي جوتمان سفيرة للولايات المتحدة لدى ألمانيا

01:20 ص السبت 03 يوليه 2021
بايدن: تعيين أيمي جوتمان سفيرة للولايات المتحدة لدى ألمانيا

أيمي جوتمان

واشنطن- (د ب أ):
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة ترشيح أيمي جوتمان سفيرة للولايات المتحدة لدى ألمانيا ، فيما يبدو كبداية جديدة للعلاقات بين البلدين.

ومن المقرر أن تتولى جوتمان قيادة البعثة الدبلوماسية الأمريكية في برلين، وهي أول أمرأة تتولى هذا المنصب.

يذكر أن جوتمان (71 عاما)، هي رئيسة لجامعة بنسلفانيا ومؤلفة سلسلة كتب تركز على الديمقراطية الدستورية وحقوق الإنسان.

ويجب أن يوافق مجلس الشيوخ على تعيينها وهو ما قد يستغرق عدة أسابيع أو شهور.

ويعد تعيينها بداية جديدة للعلاقات الأمريكية الألمانية التي تدهورت خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكان المنصب شاغرا لأكثر من عام، في أعقاب رحيل ريتشارد جرينيل في بداية حزيران/يونيو من العام الماضي. وكانت السفارة تخضع لقيادة المبعوث روبين كوينفيل بشكل مؤقت منذ ذلك الحين.​

أيمي جوتمان الولايات المتحدة ألمانيا جو بايدن

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