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إسرائيل تعيد "الشارة الخضراء" لاحتواء إصابات كورونا

02:38 م الخميس 29 يوليه 2021
إسرائيل تعيد "الشارة الخضراء" لاحتواء إصابات كورونا

إسرائيل تعيد "الشارة الخضراء" لاحتواء إصابات كورون

تل أبيب- (د ب أ):

أعادت إسرائيل، الخميس، العمل بما تسميه "الشارة الخضراء"، بهدف السيطرة على تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

وفي التجمعات التي يزيد عدد المشاركين فيها عن 100 شخص، يتعين على المشاركين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما إبراز شهادة تثبت أنهم تلقوا تطعيما ضد كورونا أو تعافوا من الإصابة بالفيروس، أو أن يبرزوا نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا.

وينطبق هذا أيضا على الفعاليات الرياضية والثقافية، وكذلك الصالات الرياضية والمطاعم والمؤتمرات ودور العبادة وغيرها.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة أن فريقا من الخبراء أوصى بإعطاء جرعة ثالثة معززة من اللقاح للبالغين. إلا أن هناك خلافا بشأن الفئة العمرية التي يجب أن تتلقى الجرعة، هل بداية من 60 عاما أم من 70 عاما.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة في الأيام المقبلة قرارا نهائيا بشأن الجرعة الثالثة والفئة العمرية المستهدفة.

يأتي هذا على خلفية إعلان الوزارة أن فعالية لقاح فايزر/بيونتيك الذي استخدمته إسرائيل في تلقيح مواطنيها قد تراجعت بصورة حادة منذ مطلع يونيو.

ووفقا للوزارة، فإن فعالية التطعيم أصبحت 39% فقط في منع الإصابات الجديدة و91% في منع الإصابة بأعراض حادة.

وتجاوز عدد الإصابات الجديدة بكورونا في إسرائيل مؤخرا مستوى الألفي حالة إصابة يوميا.

الاحتلال الاسرائيلي الشارة الخضراء فيروس كورونا

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