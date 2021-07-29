الضفة الغربية: مقتل طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي

الضفة المحتلة- (بي بي سي):

قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل طفلا في الـ11 من عمره، وأضافت أنه أصيب في صدره عندما كان في سيارة مع والده بالقرب من مدينة الخليل في الضفة الغربية.

ومحمد العلامي هو ثاني فتى فلسطيني يقتل برصاص جيش الاحتلال، فقد أصيب يوم السبت فتى يبلغ من العمر 17 عاما برصاصة خلال اضطرابات قرب قرية بيتا.

كما قتل مواطن فلسطيني يوم الثلاثاء بالرصاص الحي بالقرب من نقطة تفتيش إسرائيلية، ويقول جيش الاحتلال إنه يجري التحقيق في مقتله.