Masrawy logo white

الضفة الغربية: مقتل طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي

10:34 ص الخميس 29 يوليه 2021
الضفة الغربية: مقتل طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي

مقتل طفل فلسطيني

الضفة المحتلة- (بي بي سي):

قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل طفلا في الـ11 من عمره، وأضافت أنه أصيب في صدره عندما كان في سيارة مع والده بالقرب من مدينة الخليل في الضفة الغربية.

ومحمد العلامي هو ثاني فتى فلسطيني يقتل برصاص جيش الاحتلال، فقد أصيب يوم السبت فتى يبلغ من العمر 17 عاما برصاصة خلال اضطرابات قرب قرية بيتا.

كما قتل مواطن فلسطيني يوم الثلاثاء بالرصاص الحي بالقرب من نقطة تفتيش إسرائيلية، ويقول جيش الاحتلال إنه يجري التحقيق في مقتله.

هذا المحتوى من

BBC
مقتل طفل فلسطيني الاحتلال الإسرائيلي وزارة الصحة الفلسطينية الضفة الغربية مدينة الخليل

الخبر التالى:

سقوط مروحية في العراق ومقتل طاقمها

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
38

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

284128

إجمالي الإصابات

16507

إجمالي الوفيات

228836

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - شديد الحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف طقس أول شهر أغسطس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا