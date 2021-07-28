الرئيس التونسي يكشف عدد الذين نهبوا أموال البلاد ويعرض تسوية قانونية معهم

وكالات

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، التجار إلى التحلي بروح الوطنية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها تونس، مضيفًا أنه لا مجال للمضاربة أو الاحتكار أو استغلال الأزمة في البلاد.

وتابع سعيد في كلمة له مساء الأربعاء، إن السلطات ستواجه محاولات الاحتكار بحزم قانوني، مطالبًا التجار بخفض الأسعار لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار الرئيس التونسي في كلمته إلى أن عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 فردًا، وأنه لديه قائمة بأسماء الذين سطوا على الأموال المنهوبة.

وعرض الرئيس التونسي تسوية قانونية مقابل إعادة الأموال المنهوبة.