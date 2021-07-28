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الإكوادور تنزع المواطنة عن مؤسس "ويكيليكس"

09:46 م الأربعاء 28 يوليه 2021
الإكوادور تنزع المواطنة عن مؤسس "ويكيليكس"

جوليان أسانج

الإكوادور - (أ ش أ)

قررت محكمة في الإكوادور سحب المواطنة من مؤسس موقع ويكيليكس "جوليان أسانج".

وأوضحت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن محامي أسانج أكد أنه سيسعى لمنع تسليم موكله إلى السويد.

واستندت المحكمة في حكمها الصادر إلى أن حصول أسانج على المواطنة كانت عملية مليئة بالمخالفات ما استوجب نزعها عنه.

واختبأ أسانج، المطلوب أيضًا في السويد، في يونيو 2012 داخل سفارة الإكوادور بلندن خوفًا من تسليمه للسلطات الأمريكية، إلا أنه اعتقل في أبريل 2019 داخل السفارة بناءً على طلب من الولايات المتحدة.

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جوليان أسانج الإكوادور نزع المواطنة مؤسس موقع ويكيليكس

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