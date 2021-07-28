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السودان: حمدوك يتسلم مذكرة لإصلاح "الحرية والتغيير" وجمع الصف

12:27 ص الأربعاء 28 يوليه 2021
السودان: حمدوك يتسلم مذكرة لإصلاح "الحرية والتغيير" وجمع الصف

عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني في مقره في ال

السودان - (أ ش أ)

تسلم رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، مذكرة من اللجنة الفنية لإصلاح "الحرية والتغيير" (الظهير السياسي للحكومة) تضمنت مقترحات لإصلاح "الحرية والتغيير" وجمع الصف، وذلك لدى لقائه مساء الثلاثاء مع أعضاء اللجنة الفنية التي ضمت ١٢ عضواً.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان صحفي، أن الدكتور عبد الله حمدوك رحب، خلال اللقاء، بأعضاء اللجنة الفنية وشكرهم على هذه المذكرة والروح الطيبة والجيدة لتناول قضية الوحدة.

وأكد أعضاء اللجنة الفنية، دعمهم لرئيس مجلس الوزراء ولمبادرته "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال _ الطريق إلى الأمام"، مشيرين إلى أنهم ليسو ضد المجلس المركزي للحرية والتغيير ولكنهم يدعون لإصلاح الحرية والتغيير وإعادة هيكلتها من خلال المؤتمر التأسيسي بمشاركة الجميع، وذلك لتحقيق الاستقرار السياسي وجمع الصف لدعم الحكومة الانتقالية.

وتم خلال اللقاء مناقشة كيفية الوصول للمؤتمر التأسيسي، كما تم الاتفاق على إجراء حوار موسع يشمل كل مكونات الحرية والتغيير في هذا الخصوص.

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عبد الله حمدوك مجلس الوزراء السوداني السودان

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