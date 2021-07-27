أشتية يؤكد دور مصر المحوري في العمل على الوصول لحل سياسي وإنهاء الاحتلال

مصر - (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية دور مصر المحوري في العمل على الوصول لحل سياسي وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أشتيه خلال الاحتفال الذي أقامته مُمثلية جمهورية مصر العربية برام الله احتفالاً بمناسبة العيد الوطني المصري.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء أن أشتية نقل تحية الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدا بالعلاقات المصرية الفلسطينية وبدور ثورة يوليو في دعم القضية الفلسطينية.

من جانبه، استعرض السفير المصري طارق طايل في كلمته التحديات التي تواجه المنطقة العربية، مؤكداً إدراك مصر لمحورية القضية الفلسطينية.

كما استعرض أوجه التعاون والدعم بين البلدين خلال الشهور الماضية، سواءً فيما يتعلق بجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية أو الجهود التي بذلتها مصر مؤخرًا لتحقيق التهدئة والتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وسلط الضوء على التنسيق الجاري مع رئاسة الوزراء الفلسطينية والوزراء المعنيين لتفعيل المبادرة المصرية لإعادة الإعمار في القطاع والتي بدأت بالفعل من خلال جهود إزالة الركام، تمهيدًا لإقامة مشروعات تُخفف من وطأة الصراع على أهل غزة.

وأكد طايل تصميم مصر على أن تمضي قُدمًا جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني، لدعم خياراته في كافة جوانب قضيته، واحترام استقلالية قراره، وحتى يتمكن من استعادة حقوقه، وتحقيق طموحه المشروع والعادل في إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشارك في الاحتفالية عدد كبير من الوزراء والمحافظين والمسئولين الفلسطينيين، بالإضافة إلى قيادات من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح