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مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

11:26 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة

رام الله - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل فلسطيني مساء اليوم الثلاثاء بإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان إن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها نقلاً عن نظيره الإسرائيلي بمقتل فلسطيني يبلغ من العمر 41 عامًا أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليه قرب بلدة بيتا في نابلس.

ولم تدل الوزارة بمزيد من التفاصيل، فيما ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى إسرائيلي قبل أن يتم إعلان وفاته.

ولم يصدر تعقيب فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحادثة.

وكان فتى فلسطيني يبلغ من العمر ١٧ عامًا قتل يوم الجمعة الماضي متأثرا بإصابته بجروح حرجة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية النبي صالح في رام الله.

مقتل فلسطيني الاحتلال الاسرائيلي الضفة الغربية فلسطين

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