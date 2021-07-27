السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف لجانب تونس

وكالات

قالت وزارة الخارجية السعودية مساء الثلاثاء إن حكومة المملكة العربية السعودية تابعو مجريات الأوضاع الحالية التي تشهدها الجمهورية التونسية الشقيقة.

ونقت وكالة الأنباء السعودية عن بيان الوزارو قوله: "وإذ تحترم المملكة كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمرًا سياديًا، لتؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة".

وأكدت ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره، وتدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.